"Norma" im abgründigen Zauberwald versunken

Binnen einer Woche gleich zwei Premieren derselben, aufgrund einer einzigen Arie sagenumwobenen Oper in Wien: Aber auch nach der vom Publikum bejubelten Premiere am Samstag in der Staatsoper wird "Norma" eine Randerscheinung bleiben. Denkt man an Vincenzo Bellinis Werk, so kommen vielen, aktuell auch im Kino, Maria Callas und die Arie "Casta Diva" in den Sinn. Dass diese Oper mehr ist und psychologisierend das Ausbrechen einer Frau zeigt, mag heute kaum von Interesse sein.