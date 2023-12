"Nord Nord Mord": Wäre der "Tatort" ein bisschen mehr so

Im TV-Krimi hat man die gängigen Kreise, in denen gemordet wird (Mafia, Rotlichtmilieu, Familie), anscheinend dermaßen abgegrast, dass man in Gefilde ausweicht, bei denen es sogar noch Erklärungsbedarf gibt: In der neuen Folge „Sievers und der Traum vom Fliegen“ in der Reihe „Nord Nord Mord“ (heute, 20.15 Uhr, ZDF) wurde auf der Insel Sylt in der Szene der Kitesurfer fremdverschuldet Leben genommen.