Nominierungs-Dilemma um "Corsage": "Man soll die Kinder in den Vordergrund stellen"

Bereits vor der Sendung betonte Regisseurin Marie Kreutzer in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung", dass sie ihren Film nicht zurückziehen wolle. "Wir würden ihm eine ungeheure Macht geben, wenn wir sagen, man kann diesen Film nicht mehr sehen. Dazu bin ich nicht bereit", sagte Kreutzer. Betrübt zeigte sie sich darüber, dass die "grauenvollen Taten" Teichtmeisters immer mit dem Film in Verbindung stehen würden.

Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky, einer der geladenen Gäste bei "Im Zentrum", gab zu bedenken, dass man nicht darum bitten könne, nicht nominiert zu werden. Die Stimmzettel seien ausgefüllt. "Man könnte aber die internationale Aufmerksamkeit, die man jetzt hat, nutzen, um ein Statement zu machen, sich zu distanzieren, sich weniger selber als Opfer zu sehen, sondern die wirklichen Opfer - die Kinder - in den Vordergrund zu stellen", meinte der Regisseur.

Außerdem hielt es Ruzowitzky für "katastrophal", wenn nun so getan werde, als gäbe es ein "Schweigekartell" in der Kulturbranche. Man habe viel von der MeToo-Debatte gelernt, es habe sich viel verändert. Eva Blimlinger, Kultursprecherin der Grünen, sah zwar kein Kartell des Schweigens in der Branche, aber "ein Kartell des Ignorierens, wenn es um mutmaßliche Täter geht". Das sei das Hauptproblem. "Der springende Punkt für mich ist, Glauben zu schenken", so Blimlinger bei "Im Zentrum".

Das Burgtheater wurde über den Ermittlungsstand in der Causa Teichtmeister nicht von den Behörden informiert. Blimlinger trat bei "Im Zentrum" dafür ein, dass Arbeitgeber künftig im Falle solcher Ermittlungen verständigt werden müssen. Es liege dann immer noch am Arbeitgeber, was er mit den Informationen mache.

