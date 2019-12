NÖ-Landesrätin Petra Bohuslav wird Staatsopern-Geschäftsführerin

Die 54-jährige gebürtige Wienerin wird mit 1. September 2020 an der Seite des dann neuen künstlerischen Leiters Bogdan Roscic die kaufmännische Direktion der Wiener Staatsoper übernehmen. Das teilte die Bundestheater Holding am Freitag mit.

Die Bestellung traf Kulturminister Alexander Schallenberg, womit sich Bohuslav gegen 52 Konkurrenten durchsetzte. "Mit der heutigen Entscheidung von Bundesminister Schallenberg ist das künftige Führungsteam nun komplett. Es gilt, ab sofort auch im kaufmännischen Bereich Weichen zu stellen für die Zukunft", freute sich der designierte Staatsoperndirektor Bogdan Roscic, der einst von SPÖ-Kulturminister Thomas Drozda ausgewählt wurde, über seine neue Kollegin.

Danninger wird Nachfolger

Der frühere ÖVP-Staatssekretär Jochen Danninger wird Petra Bohuslav mit Ende Februar als Landesrat in Niederösterreich nachfolgen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sprach vom 44-Jährigen am Freitag in einer Pressekonferenz als einen "Mann mit Handschlagqualität", der Wirtschaftskompetenz sowie Erfahrung vereine.

Jochen Danninger Bild: ROLAND SCHLAGER (APA/ROLAND SCHLAGER)

Der in Oberösterreich geborene Jurist Danninger hatte Michael Spindelegger seit 2006 beruflich begleitet, er war Büroleiter des damaligen Zweiten Nationalratspräsidenten, später Kabinettschef im Außenministerium und im Finanzministerium. Von Dezember 2013 bis Ende August 2014 war Danninger Staatssekretär im Finanzministerium, mit dem Rücktritt von Spindelegger schied auch er aus der Regierung aus und war ab Anfang 2015 für die Hypo NÖ tätig. Seit September 2017 fungierte Danninger neben Helmut Miernicki als Geschäftsführer der niederösterreichischen Wirtschaftsagentur ecoplus.

Bohuslav war in der niederösterreichischen Landesregierung zuletzt für Wirtschaft, Tourismus und Sport zuständig. In ihr Amt als Landesrätin startete sie am 21. Dezember 2004, also fast auf den Tag genau vor 15 Jahren. Davor war sie als Geschäftsführerin des Congress Casino Baden. "Sie hat die Erfolgsgeschichte Niederösterreichs mitgeschrieben", sagte Mikl-Leitner am Freitag.