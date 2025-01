Monika Helfer wirft noch einen Blick auf "Vati": Das Leben eines Bücherfreundes

Dem Leben ihres Vaters hat Monika Helfer ihr 2021 erschienenes Buch "Vati" gewidmet. Ihre vielen Leserinnen und Leser kennen diesen Mann. Er wurde als uneheliches Kind einer Magd geboren, zeigte schon als Fünfjähriger außergewöhnliches Interesse am Lesen, war in der kleinen Landschule, die er besuchte, der Klassenbeste und bekam die Möglichkeit, in Salzburg eine höhere Internatsschule zu besuchen. Dort war er an seinem Hoffnungsort, lernte eifrig, wollte Naturwissenschaftler werden.