Noch bis 31. März für die „Romy“-Nominierten voten

Vergeben werden die Romys bei einer Gala am 18. April. Am Dienstagnachmittag gab der "Kurier", der die Film- und Fernsehpreise vergibt, die Nominierungen für die 31. Romy-Ausgabe bekannt: 30 Nominierte rittern heuer in sechs Kategorien um die Gunst des Publikums. Wien. Wie jedes Jahr finden sich einige Newcomer auf der Liste, ebenso wie bereits mit der Romy Dekorierte. Erstmals nominiert sind unter anderen Heike Makatsch, August Diehl, Brigitte Hobmeier, Stefanie Reinsperger, Andi Moravec und Birgit Denk. In der Kategorie "Information" stellt sich Tobias Pötzelsberger erstmals der Publikumswahl. Zu den "Stammgästen" zählen Verena Altenberger, Nina Proll, Ursula Strauss, Harald Krassnitzer, Karl Markovics, Cornelius Obonya, Elyas M'Barek, Corinna Milborn und Ingrid Thurnher.

Seit 15 Uhr, darf gevotet werden, online auf www.romy.at und mittels Wahlkarten, die per "Kurier" und Post unters Publikum gebracht werden. Vergeben werden die Auszeichnungen bei einer Gala am 18. April (live in ORF 2 ab 21.10 Uhr). Zwei Tage vor der großen Romy-Gala in der Wiener Hofburg werden auch heuer wieder die Romy-Akademiepreise vergeben, bei denen die Verantwortlichen hinter der Kamera gewürdigt werden. Diese Preisverleihung wird von Nadja Bernhard moderiert, wer durch die Romy-Gala am 18. April führt, wird erst bekannt gegeben.

Die Romy-Nominierungen 2020:

BELIEBTESTE SCHAUSPIELERIN KINO/TV-FILM Brigitte Hobmeier, Heike Makatsch, Valerie Pachner, Lisa Maria Potthoff Stefanie Reinsperger



BELIEBTESTER SCHAUSPIELER KINO/TV-FILM Fritz Karl Elyas M'Barek, Cornelius Obonya, Simon Schwarz, Harald Windisch



BELIEBTESTE SCHAUSPIELERIN SERIE/REIHE Verena Altenberger, Jasna Fritzi Bauer, Desiree Nosbusch, Nina Proll, Ursula Strauss



BELIEBTESTER SCHAUSPIELER SERIE/REIHE August Diehl Karl Fischer Harald Krassnitzer Karl Markovics Jakob Seeböck



INFORMATION Meinrad Knapp, Corinna Milborn, Tobias Pötzelsberger, Ingrid Thurnher, Martin Thür

SHOW/UNTERHALTUNG Bruce Darnell, Birgit Denk, Gerald Fleischhacker, Barbara Karlich, Andreas Moravec