Nobelpreis für Literatur: Wer folgt auf Handke?

Wer am 8. Oktober als Nachfolger der Vorjahressieger Olga Tokarczuk und Peter Handke bekannt gegeben wird, ist vorab ein großes Geheimnis. An potenziellen Preisträgern mangelt es wie so oft nicht. Der deutsche Literaturkritiker Denis Scheck plädiert zum Beispiel für den US-Autor Thomas Pynchon. Mit Werken wie "Die Enden der Parabel" und "Gegen den Tag" sei dieser einer der großen Innovatoren der Prosa des vergangenen und des laufenden Jahrhunderts gewesen.

Farah, Ford oder doch Atwood?

Zum Favoritenkreis zählt auch der Somalier Nuruddin Farah, der sich als Chronist des Bürgerkriegs in seiner Heimat verdient gemacht hat. Hoch gehandelt werden auch der für seine psychologische Raffinesse gefeierte US-Amerikaner Richard Ford und die Kanadierin Margaret Atwood ("Der Report der Magd"), die seit Jahren zum engsten Favoritenkreis zählt. Als Außenseiterin gilt die von der Karibik-Insel Antigua stammende Jamaica Kincaid. Unabhängig von allen Spekulationen sind sich die Experten aber in einem einig: Es wird dieses Mal kein Preisträger aus Europa.