Vinzenz Praxmarer: "No risk, no fun ist eine Maxime"

In der Branche gilt Vinzenz Praxmarer längst als etablierter Dirigent, in der öffentlichen Wahrnehmung agiert der 45-jährige gebürtige Gmundner oft noch unter dem Radar. Das sollte sich in den nächsten Wochen ändern. Am 23. Juni gastiert der Wahlwiener mit dem Orchester Divertimento Viennese, das er 19-jährig gegründet hat, im Brucknerhaus ("Tanzpoem"). Am 20. Juli dirigiert er beim Fest zur Eröffnung der Salzburger Festspiele im Mozarteum ein Schönberg-Programm.