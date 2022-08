Der Begriff "Wunderkind" findet heutzutage fast inflationär Verwendung. Im Falle von Nina Sofie Berghammer ist diese Zuschreibung ausnahmsweise wirklich zutreffend. Mit drei Jahren begann die junge Linzerin Violine zu spielen, mit elf immatrikulierte sie als Frühstudentin am Mozarteum in Salzburg, später an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Jetzt hat die 17-Jährige ihre erste eigene Single veröffentlicht – und zwar bei Warner Classics.