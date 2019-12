Night of Guitars: Gipfeltreffen der Gitarrenhelden im Linzer Central

Funkelnde Soli, knackige Akkordfolgen, frenetische Gitarrenläufe – wem dabei das Herz aufgeht, der ist am 30. Dezember im Linzer Central richtig. Dort findet bei freiem Eintritt das Gipfeltreffen der Linzer Gitarrenszene statt: die „Night of Guitars“. Eine Nacht, die Blues und Rock’n’Roll vom Feinsten verspricht, dargeboten vom „Who is Who“ der regionalen Szene. Der Mann, der dafür so unterschiedliche Künstler wie Klaus Pruenster, Popstar Lemo („Gegen den Wind“), Musikkabarettist Blonder Engel (der auch den dreistündigen Abend moderiert), Songwriter Max Grubmüller oder die erst 17-jährige Pop-BORG-Schülerin Uchenna Katzmayr zusammenbringt, heißt Wolfgang „Bruno“ Bründlinger.

Der Gitarrist des Bruckner Orchesters – ab Jänner wieder im Musical „Sister Act“ zu hören – organisiert die Gitarrennacht zum achten Mal. „Die ersten Abende fanden im ,Auerhahn‘ statt, seit ein paar Jahren sind wir im Central.

Egal wo, die Hütte ist immer voll“, sagt der 52-Jährige im OÖN-Gespräch. „Trotz freien Eintritts geht sich’s irgendwie aus. Der Spaß ist das alles Entscheidende! Wegen des Geldes darfst du so etwas ohnehin nicht machen. Da fängst du nur zu weinen an.“

„Wilder und interessanter Mix“

Keine Tränen müssen hingegen beim Blick auf die heurige Teilnehmerliste dieses „Gitarren-Klassentreffens“ vergossen werden. Bründlinger: „Ganz ehrlich, so einen wilden und interessanten Mix hatten wir noch nie. Da werden sich etliche extrem spannende musikalische Paarungen auftun.“

Zappa, Dire Straits und Queen

Fixpunkt dabei ist die aus Hans-Jürgen Bart, Gerald Kiesewetter und Marco Palewicz bestehende ,Hausband‘, die für die vielen Gäste das musikalische Fundament aufmauern wird. Und diese haben in der Tat viel vor: So wird sich etwa Lemo erstmals an dem Dire-Straits-Klassiker „Sultans of Swing“ versuchen und Blonder Engel seinem Faible für schluchzende Country-Gitarren nachgehen. Auch Bründlinger selbst wird in die Saiten greifen, unter anderem bei Frank Zappas „Dirty Love“. Der Höhepunkt? Ein großes Queen-Medley zum Abschluss. Denn: „Besser kann man das alte Jahr nicht verabschieden!“ Stimmt.

"Night of Guitars"

Am 30. Dezember ist es so weit: Dann steigt im Linzer Central (Landstraße 36) die traditionelle "Night of Guitars". Heuer u. a. mit dabei: Lemo, Klaus Pruenster, Blonder Engel, Richie Koch, Frank Folgmann, Uchenna Katzmayr. Der Eintritt ist frei (freiwillige Spende). Beginn: 19.30 Uhr

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at