"Niemand spielte wie er": Gitarrist Jeff Beck ist tot

Das teilte seine Familie mit. Zahlreiche Rock-Legenden trauern um den "Gitarrengott". "Er war unnachahmlich, unersetzlich – der absolute Gipfel des Gitarrenspiels", schrieb etwa Queen-Gitarrist Brian May. Und Kiss-Bassist Gene Simmons twitterte: "Niemand hat Gitarre gespielt wie Jeff." Geboren wurde Jeff Beck am 24. Juni 1944 in einem Londoner Vorort. Schon als Bub baute er sich seine erste Gitarre aus Zigarrenkisten. Ab 1965 spielte er bei den Yardbirds als Nachfolger von Gitarrist Eric