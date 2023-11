Disney+- Miniserie "Deutsches Haus": Nichts gewusst, nichts gesagt, alles vergessen

Die Herren auf der Anklagebank verstehen die Welt nicht mehr. Auschwitz? Da haben wir nur Befehle ausgeführt! An dem Tag war ich gar nicht im Dienst! Kann mich nicht erinnern! Die Frankfurter Auschwitz-Prozesse gegen 22 SS-Schergen und Lagerärzte im Jahr 1963 hat die deutsche Autorin Annette Hess in ihrem Roman "Deutsches Haus" aufgegriffen, Disney+ hat den Stoff nun in einer fünfteiligen Mini-Serie verfilmt – ab 15. November kann sie gestreamt werden. 18 Jahre nach Kriegsende wollen die