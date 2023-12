Margit Palme: Newcomerin mit 84

60 Jahre hat Margit Palme in ihrer Druckwerkstatt eisern und emsig vor sich hin gearbeitet, doch erst jetzt, mit 84 Jahren, kommt ihre Karriere so richtig in Schwung: Im Vorjahr wurden neun ihrer Druckgrafiken im Museum moderner Kunst im Wiener Museumsquartier gezeigt, es folgten Ausstellungsbeteiligungen im Linzer Nordico, im Ludwig Forum Aachen (wo sogar 20 Arbeiten in die Sammlung übernommen werden) und in der Kunsthalle Zürich.