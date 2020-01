New York bekommt ein Keith-Haring-Theater

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Mit dem Geld soll unter anderem ein neuer Kurator und eine neue Veranstaltungsserie finanziert werden. In der früheren Schule hatte Haring in den 1980er Jahren ein Studio und entwickelte dort seine inzwischen weltberühmte Art der Graffiti-Malerei. 1990 starb der Künstler an den Folgen einer HIV-Infektion.