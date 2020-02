Neun Linzer Museen starten in den Semesterferien Offensive

Von Donnerstag bis Sonntag in den Semesterferien können gleich neun Linzer Museen mit nur einem Ticket besucht werden: Das Ars Electronica Center, das Biologiezentrum, die Landesgalerie, das Lentos, das Nordico, das Kulturquartier, das Schlossmuseum, das Stifterhaus und die voestalpine Stahlwelt. Das Ticket kostet für Erwachsene 10 Euro, für Kinder bis 14 Jahre fünf Euro. Mit der Familienkarte des Landes haben Kinder bis 14 Jahren überhaupt freien Eintritt. Im Vorjahr kamen 8000 Besucher an den vier Tagen. „Das ist mehr als nur Museumsmarketing“, sagt Georg Steiner, Chef des Linzer Tourismusverbands, der die Aktion „Museum total“ koordiniert. „Es ist ein Museumsfestival.“

Außerdem haben sich die Organisatoren ein spezielles Programm in jedem der teilnehmenden Häuser überlegt, das von Führungen für Familien bis zu speziellen Workshops reicht. „Für uns ist das eine Möglichkeit, Besucher auf unsere Museen aufmerksam zu machen, die sonst nicht dorthin kommen würden“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) bei der Präsentation am Dienstag. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) will mit der Aktion vor allem junge Menschen „möglichst barrierefrei mit Kunst befassen“.

Alle Infos gibt es auf museum-total.at

