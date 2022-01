Neujahrskonzert: Wenig Spektakel, aber musikalisch famos

Daniel Barenboims drittes Neujahrskonzert mit den Wiener Philharmonikern war sehr traditionell mit Musik überwiegend von Johann Strauss programmiert und wurde mit nostalgisch schwelgerischem Schönklang, edler Noblesse und wenig Gags umgesetzt.

Barenboim betonte in seiner bewegenden Ansprache die unsichtbare Kraft synergetischen Zusammenwirkens in einem Orchester – jeder muss auf den anderen hören und man muss mit oder ohne Dirigent eine gemeinsame Linie finden. Und somit war dieses Neujahrskonzert in einem ganz anderen Sinn doch etwas Besonderes. Denn selten war eine derartige Konzentration, ein derart intensiver Wille, am selben Strang zu ziehen, und eben der von Barenboim beschworene und zur Nachahmung der Welt empfohlene Zusammenhalt innerhalb des Klangkörpers von knapp 80 Individualisten zu spüren. Dementsprechend harmonisch war das Ergebnis von purer Eleganz und Schönheit, von detailverliebter Genauigkeit, die aber nicht zur bloßen analytischen Akribie führte, sondern zu intensiver, aber nie ungebührlich übersteigerter Emotion.

Franz Welser-Möst feiert 2023 nach zehn Jahren sein Comeback als Dirigent des Konzertereignisses. Bild: APA

Dieses "Konzept", das gewiss keines war, strahlte auch die ruhige, dezente Bildregie Michael Beyers sowohl in der Liveübertragung als auch in den vorproduzierten Teilen aus. Ebenso changierte die in schlichter Eleganz von Arthur Arbesser gekleidete Choreographie für das Wiener Staatsballett von Martin Schläpfer zwischen klassischem Spitzentanz und wahrscheinlich so noch nie in ein Neujahrskonzert integrierten barfüßig getanzten, modernen Bewegungsformen. Gelassene Noblesse prägte auch die choreographische Umsetzung der Lipizzaner in Josef Strauss’ Nymphen-Polka.

Das nächste Neujahrskonzert dirigiert der Oberösterreicher Franz Welser-Möst, der eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Wiener Philharmonikern pflegt. Der 61-Jährige trägt seit 2014 den Ehrenring des Orchesters. Es wird sein drittes Neujahrskonzert nach 2011 und 2013 sein.

Fazit: Ein eigentlich unspektakuläres und wahrscheinlich genau deshalb absolut famoses Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker.