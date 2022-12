Neujahrskonzert: Viel Neues aus dem Hause Strauß unter Franz Welser-Möst

Ohne Corona-Einschränkungen und mit Franz-Welser Möst – nach 2011 und 2013 zum dritten Mal als Neujahrskonzert-Dirigent am Pult der Wiener Philharmoniker – geht das musikalische Großereignis am 1. Jänner im Goldenen Saal des Musikvereins über die Bühne. "Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder vor vollem Haus spielen können", sagt Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer. Schließlich trage das Neujahrskonzert in sich eine "Friedensbotschaft und eine Botschaft der Liebe".