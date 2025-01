Neujahrskonzert: Muti, die Wiener Philharmoniker und die Quintessenz des Wiener Walzers

Klassischer als beim heurigen Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker könnte es an einem 1. Jänner im Wiener Musikverein kaum zugehen. Das ist auf der einen Seite dem 200. Geburtstag, den Johann Strauss am 25. Oktober dieses Jahres gefeiert hätte, zu verdanken, andererseits aber auch Maestro Riccardo Muti, der nach 2021 zum siebten Mal – und diesmal wieder vor vollem Haus – am Pult stand.