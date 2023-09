Neues Tanzfestival

Als neues österreichisches Tanzfestival lädt die "Choreographic Platform Austria" (CPA) von 19. bis 21. Oktober zu 30 künstlerische Positionen in Wien und im Festspielhaus Sankt Pölten. Eröffnet wird die CPA am 19. Oktober um 13.30 Uhr mit Karin Pauers Performanceinstallation "We Were Never One" im brut nordwest. Den Abschluss macht ein neuerliches Gastspiel von Florentina Holzingers international prämierter Arbeit "Ophelia’s Got Talent" im Volkstheater. An den drei Festivaltagen zu sehen sind u. a. Michael Turinskys mit dem Nestroy-Preis ausgezeichneten "Precarious Moves", "Béton Brut" der Tanzcompagnie Hungy Sharks oder "Exotica" von Amanda Piña und ihrer nadaproductions. Kosmisch wird es, wenn sich Choreografin Doris Uhlich am 20. Oktober im Festspielhaus St. Pölten der "Sonne" widmet. Nach Sankt Pölten sollen beim biennal geplanten Festival auch weitere Bundesländer als Wienpartner zum Zug kommen. Alle Infos zu Festival und Programm: www.choreographic-platform.at

