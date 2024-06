Neues Studio-Album und Live-Comeback: Rainhard Fendrich gibt Vollgas

Rainhard Fendrich wird am 25. Februar 2025 70 Jahre alt.

Rainhard Fendrich feiert nächstes Jahr seinen 70. Geburtstag (27. Februar) und sein 45-jähriges Bühnenjubiläum. Zwei Geschenke macht der Wiener dabei seinen Fans – mit dem neuen Studio-Album "Wimpernschlag" und einem Live-Comeback. "Wimpernschlag" soll Anfang 2025 in den Handel kommen, im April startet dann eine Tour durch Österreich, Deutschland und die Schweiz.

Am 5. Mai gastiert Fendrich dabei in der TipsArena Linz. Tickets gibt es ab Freitag (28. Juni), 10 Uhr, im exklusiven Vorverkauf auf oeticket.com und ab Dienstag (2. Juli), 10 Uhr, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für OÖN-Abonnenten gibt es zehn Prozent Rabatt auf Karten zu Fendrichs Linz-Termin unter nachrichten.at/ticket und bei allen Oeticket-Vertragsvorverkaufsstellen in Österreich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper