Neues Album: Pop-Sänger Milow im Duett mit seinem toten Vater

Mit dem Coversong "Ayo Technology" wurde der belgische Musiker Milow 2008 mit einem Schlag bekannt. Es folgten eigene Hits wie "You Don’t Know" und "Summer Days". Am 21. Februar veröffentlicht der 43-Jährige, der bürgerlich Jonathan Vandenbroeck heißt und mit seiner Familie in Los Angeles lebt, sein achtes Studioalbum "Boy Made Out Of Stars". Dafür hat er einen Song geschrieben, in dem er eine Nummer seines verstorbenen Vaters aufgreift und – dank KI – mit ihm im Duett singt.