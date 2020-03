Neuer "Sisi"-Film zeigt die Monachrin nach ihrem 40. Geburtstag

Nach "Der Boden unter den Füßen", ihrem Wettbewerbsbeitrag bei der Berlinale 2019, widmet sich Autorin und Regisseurin Marie Kreutzer Kaiserin ‚Sisi‘ Elisabeth von Österreich. "Corsage" porträtiert die Monarchin im Jahr 1877 zu ihrem 40. Geburtstag. Das Jubiläum markiert die für ihre Schönheit berühmte Kaiserin offiziell als alte Frau und wirft sie in eine innere Krise. Die Hauptrolle soll die luxemburgische Schauspielerin Vicky Krieps, die für Kreuter bereits für "Was hat uns bloß so ruiniert" vor der Kamera stand und neben Daniel Day Lewis im Oscar-Film "Der seidene Faden". Der Dreh, eine Koproduktion mit Deutschland, Ungarn und Frankreich Dreharbeiten, ist für Herbst geplant.

Eine Fortsetzung gibt es auch für Thomas Stipsits vergangenen Kassenhit: Andreas Schmied dreht „Love Machine 2“.

Bei der ersten Sitzung im Jahr 2020 erteilte die Jury des Filmfonds insgesamt neun Projekten Zusagen – Mittel in Höhe von 2,44 Millionen Euro wurden vergeben. Eingereicht waren 20 Projekte mit einer Antragssumme von 7,99 Millionen Euro.

Finanzielle Unterstützung erhält auch das neue Spiel-Filmprojekt, der Psychothriller "Selmas Zeichen", der Vöcklabrucker Filmemacherin Sabine Derflinger, die aktuell mit ihrem Dokumentarfilm "Die Dohnal" im Kino Erfolge feiert.