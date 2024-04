Neuer Schwung in Oberösterreichs Galerie-Szene

Im ehemaligen Gemeindeamt Kirchberg-Thening eröffnet Paul Lehner am 12. April seine "Galerie am Berg".

Bis vor wenigen Monaten arbeiteten Eva-Maria Manner und Paul Lehner gemeinsam als Experten für Bildende Kunst in der Landeskulturdirektion. Kollegen sind sie jetzt wieder – aber nun als Galeristen. Diese Woche eröffnen sie gleich zwei Galerien: Eva-Maria Manner (50) startet am Donnerstag, 11. April, um 19 Uhr ihre Galerie im Schiffmeisterhaus in Grein mit einer Ausstellung von Werken des Linzer Künstlers Johann Jascha.