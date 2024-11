Neuer Schwung für AK Classics

Vier Konzerte mit dem Bruckner Orchester im Linzer Brucknerhaus um 72 Euro: Seit mehr als 60 Jahren ermöglicht die Arbeiterkammer in der Reihe AK Classics klassische Musik zum günstigen Preis. Seit dieser Saison kuratiert Rudolf Aigmüller die Konzerte. Er will neuen Schwung in die Reihe bringen, etwa mit dem vorverlegten Start um 19 Uhr oder dem "Nachklang", bei dem Solisten und Experten nach den Konzerten bei Gesprächen und Musik zu hören sind.

Kurator Rudi Aigmüller Bild: Michaela Kraus

Am 25. November spielt das Bruckner Orchester unter Katharina Wincor Mozart und Strawinsky, am 9. Dezember Bach und Händel (u.a. mit Countertenor Alois Mühlbacher), am 29. April Wagner und Strauss (mit Erica Eloff) und am 21. Mai ein britisches Programm unter Nicholas Carter. Infos gibt es auf ooe.arbeiterkammer/kultur.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper