Neuer Roman von Nina Bussmann: Unheimliche Harmlosigkeit eines Urlaubs

Elena, Mitte vierzig, macht gemeinsam mit Tochter Linn und Sohn Rinus drei Wochen Sommerurlaub an der französischen Atlantikküste. Der siebenjährige Rinus wurde vom Schulbesuch wegen Integrationsproblemen zurückgestellt. Linn ist dreizehn, also im berüchtigten Übergangsalter vom Kind zur Jugendlichen. Sie hat sich zuletzt körperlich stark verändert, nicht unbedingt zum Vorteil, und selbst die Mutter weiß nicht so recht, was während dieser Umbauphase im Kopf der eigenen Tochter vorgeht.