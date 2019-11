Neuer Roman von Elena Ferrantes im Herbst 2020

Dies bestätigte gestern eine Sprecherin des Suhrkamp-Verlags, also einen Tag vor dem Verkaufsstart in Italien. Der deutsche Titel werde noch bekannt gegeben. Wie schon die bereits erschienene Tetralogie aus "Meine geniale Freundin" und drei Folgebänden spielt Ferrantes neuer Roman in Neapel. Hauptfigur von "La vita bugiarda degli adulti" ("Das verlogene Leben der Erwachsenen") ist das 1979 geborene Mädchen Giovanna, das in den 90er-Jahren als Ich-Erzählerin auftritt und im Teenageralter ist.

Allein die deutsche Ausgabe von "Meine geniale Freundin" verkaufte sich bisher 1,8 Millionen Mal.