Neuer Preis für Karikatur wurde in Linz ausgelobt

Der Preis richtet sich an internationale Cartoonisten und widmet sich heuer dem Thema Klima. Am 11. Mai werden im Schlossmuseum Linz die Preise verliehen.

Die Idee stammt von Christoph Haderer, Sohn des Künstlers und Geschäftsführer der Schule. In der Hauptkategorie "Climate Change" werden insgesamt 4000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet, der erste Platz ist mit 2500 Euro dotiert. Karikatur könne zum Klimaschutz einen großen Beitrag leisten, indem sie Missstände sichtbar mache und zu Lösungsansätzen inspiriere, sagte die stellvertretende Geschäftsführerin Julia Haderer gestern bei der Präsentation.

Zusätzlich hat die Linzer Kanzlei Haslinger/Nagele den mit 2500 Euro dotierten Sonderpreis "Karikatur und Recht" ausgelobt. Auch hier liegt der Fokus mit "Climate Justice" auf dem Klimawandel mit den Fragen nach den Verantwortlichen und den Leidtragenden.

Einreichungen bis 31. März

In der internationalen Jury des "Kaktus Cartoon Award" sitzen neben dem Karikaturisten Haderer unter anderem Autorin Stefanie Sargnagel sowie Direktoren und Direktorinnen von Karikaturmuseen in Österreich, Deutschland und Frankreich. Außerdem wurde die Rechtsanwältin Michaela Krömer, die Jugendliche bei deren Klage vor dem Verfassungsgerichtshof gegen die Bundesregierung wegen unzureichendem Klimaschutz vertritt, gewonnen. Die Cartoons werden ab 11. Mai in einer Ausstellung im Schlossmuseum gezeigt. Ebenfalls am 11. Mai findet an der JKU ein Symposium zu "Recht und Karikatur" statt.

Arbeiten können bis 31. März auf derkaktus.at eingereicht werden.

