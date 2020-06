Am 20. August wird Diethard Schwarzmair 65. Trotzdem war spekuliert worden, ob der erfolgreiche Geschäftsführer der Linzer Ars Electronica GmbH (AE) seinen Vertrag nicht doch noch verlängern würde. Nun steht fest, Schwarzmair wird das Kultur-Unternehmen am 31. August verlassen und in Pension gehen, zu seinem Nachfolger wurde Markus Jandl bestimmt.