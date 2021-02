Neue virtuelle Gesprächsreihe "MAK im Dialog"

Zum morgigen Auftakt um 18.30 Uhr geht es um die Schau zu Adolf Loos, "Privathäuser". In weiterer Folge rücken "Frech und frei!" (2. März), die Ausstellung zu Andreas Duscha (9. März) sowie Sheila Hicks (voraussichtlich 23. März) in den Fokus. Die Gespräche sind via Zoom zu verfolgen, Links zu den Veranstaltungen werden einige Tage vorher auf den Social-Media-Kanälen des MAK sowie dessen Website veröffentlicht.

Nähere Informationen: www.mak.at