Neue Spielzeit: Viele Klassiker im Landestheater

Vor allem die Schauspielsparte wird in der Spielzeit 2022/23 mit vielen bewährten Stücken aufwarten. Zu sehen sind unter anderem Frank Wedekinds „Lulu“ (ab 17.9.), Kafkas „Der Prozess“(ab 23.9.) oder „Was ihr wollt“ von Shakespeare (ab 28.1.2023). Es gibt aber mit „Alice verschwindet“ (ab 4.12.) von den beiden Bernhard-Stipendiatinnen Selma Mater und Marie Lucienne Verse eine Uraufführung. Hauptmanns „Vor Sonnenaufgang“ wird ab 18.2.2023 in einer Version des Königswiesener Autors Ewald Palmetshofer gezeigt. Auffallend ist der hohe Frauenanteil in der Regie: 9 von 13 Inszenierungen werden Frauen durchführen.

In der Opernsparte stechen Korngolds „Die tote Stadt“ (ab 24.9.) und Wagners „Meistersinger von Nürnberg“ (ab 8.4.2023) hervor. Als Operette wird Kalmans „Gräfin Mariza“ (ab 22.10.) geboten.

Das Motto der Saison laut „Zeitlos“, wie Intendant Hermann Schneider bei der Präsentation am Mittwoch erklärte: „Wir leiden angesichts der Pandemie unter einem Zeitverlust. Aufgabe der Kunst ist es nicht unbedingt, Antworten zu geben, sondern die richtigen Fragen zu stellen.“

Finanziell liegt das Theater in der derzeitigen Spielzeit angesichts der Pandemie um 240.000 Euro unter Plan. „Wir hatten zwar den zweitbesten Start der Theatergeschichte, aber die Monate Jänner bis März waren die schwierigsten der Pandemie“, sagt der kaufmännische Direktor Thomas Königstorfer. Die Saison sei von starken Höhen und Tiefen im Publikumsinteresse gekennzeichnet. Derzeit steige der Andrang wieder.