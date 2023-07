"Liebesg'schichten": "Die neue Liebe kann ein Mann oder eine Frau sein"

Eine illustre Singles-Runde auf der Suche nach dem großen Liebesglück begleitet Nina Horowitz am Montagabend in der neuen Ausgabe der ORF-Kuppelsendung . Die drei Damen und drei Herren im Alter zwischen 27 und 77 Jahren kommen aus Niederösterreich, Wien, der Steiermark und Vorarlberg.

Aus Österreichs westlichstem Bundesland stammt Brit, die älteste Kandidatin dieser Sendung, die bisher ein ausgeflipptes Leben geführt hat - eines ihrer vielen Hobbys war es, als Doppelgängerin der kürzlich verstorbenen Pop-Ikone Tina Turner aufzutreten. Der neue Mann an ihrer Seite soll ein ebenso bunter Vogel sein wie sie. "Ich bin einzigartig und schon eine auffällige Person. Ich wollte nie bürgerlich sein und immer ein ausgeflipptes Leben haben", sagt die Zahntechnikerin im Ruhestand.

Eine interessante Biografie hat Brit, 77, Zahntechnikerin im Ruhestand aus Vorarlberg: "Meine Mama ist Vorarlbergerin. Und mein Vater Marokkaner. Mein Vater war französischer Soldat marokkanischer Abstammung. Vorarlberg war ja 1945 französische Besatzungszone. Deshalb war er da." Die Liebe hatte aber ein schnelles Ablaufdatum und Brit lernte ihn nicht kennen. Die Kandidatin liebt es, bunte Kleidung zu tragen, aber auch ihre Haare schillern in den verschiedensten Farben. "Ich bin einzigartig und schon eine auffällige Person. Ich wollte nie bürgerlich sein und immer ein ausgeflipptes Leben haben." Bild: Gustl Gschwantner (Talk TV)

Der jüngste Single der dritten Folge ist der Wiener Michael, der gerade an einem Superhelden-Roman schreibt und mit Thomas Brezina und Franz Kafka zwei äußerst unterschiedliche Vorbilder hat. Auch in der Liebe ist er prinzipiell in alle Richtungen offen: "Die neue Liebe kann ein Mann oder eine Frau sein, die Person soll selbstsicher und eigenständig sein. Aber auch lustig und easy-going", zählt Michael seine Herzenswünsche auf. Bei Männern bevorzugt der 27-Jährige eher einen femininen, elfenmäßigen Typ, bei Frauen hat es ihm der Amazonen-Stil angetan: groß, breit und muskulös.

Michael, 27-jähriger Autor und Lagerarbeiter aus Wien, wünscht sich eine beflügelnde Beziehung. "Die neue Liebe kann ein Mann oder eine Frau sein, die Person soll selbstsicher und eigenständig sein. Aber auch lustig und easy-going", zählt Michael seine Herzenswünsche auf. Gemerkt, dass er bisexuell ist, hat der 27-Jährige im Alter von 22. "Zuerst war es eine Überraschung und ein Schock und ich wollte es unterdrücken." Mittlerweile geht der Single-Mann ganz offen mit seiner Bisexualität um. Bild: Gustl Gschwantner (Talk TV)

Wir stellen alle Kandidaten der dritten Folge vor:

Bildergalerie: Diese Singles präsentieren sich bei "Liebes'gschichten und Heiratssachen" Liebesg«schichten und Heiratssachen (Foto: Sonja Aufderklamm (Talk TV)) Bild 1/7 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper