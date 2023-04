Neue Ideen für das Welser Figurentheater-Festival

Zahlreiche Neuerungen hat sich das Team um Gerti Tröbinger für die 31. Ausgabe des Welser Figurentheater-Festivals ausgedacht. Der Termin wurde – nach der coronabedingt schwach besuchten Ausgabe im Vorjahr – vom April auf den 15. bis 21. Juni verlegt. So können erstmals öffentliche Plätze bespielt werden, etwa die Welser Fuzo und der Volksgarten.

Das Figurentheater Namlos zeigt in der Fuzo Geschichten mit dem "Monoreflektor". Bild: Paul Oberlechner

Am 17. Juni ist ein Puppen-Picknick auf der Wiese Am Zwinger mit acht Gruppen geplant. "Wir wollen damit unser Festival nach draußen bringen", sagt Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger (FP). Das Festival veranstaltet die Stadt Wels mit einem Budget von 86.000 Euro, 4500 Besucher werden erwartet. Heuer bieten 22 Künstlergruppen aus sieben Nationen ein vielfältiges Programm für Kinder und Erwachsene in vier Spielstätten an. Anmeldungen sind ab 17. April möglich. Erstmals wird heuer das "Young Animation Festival" von 22. bis 24. Juni angehängt. Dabei zeigen Studierende von sechs Hochschulen ihre Programme.

Nähere Infos gibt es auf figurentheater-wels.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn