Neue Formate bei den Stiftskonzerten

Die 18 Konzerte des Festivals finden von 11. Juni bis 31. Juli in den Stiften St. Florian, Kremsmünster, Lambach und Wilhering statt.

Mit Maria Steiner, Vorständin von Hauptsponsor VKB-Bank, gibt es eine neue Präsidentin, Christine Haiden, Ex-Chefredakteurin von "Welt der Frauen", ist neue Obfrau des Vereins.

Gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter Rico Gulda und dem jungen Geschäftsführer David Hemetsberger wollen sie das Festival weiterentwickeln. So wird es heuer neben den traditionellen Orchester- und Kammermusikkonzerten einen Open-Air-Brass-Brunch mit dem Trio "Wieder, Gansch und Paul" (26.6., 11.30 Uhr) im Stift St. Florian geben, am 24. Juni steht ebenfalls in St. Florian erstmals ein Konzert mit Preisträgern aus dem Nachwuchsbewerb "prima la musica" auf dem Programm. Jugendliche bis 18 Jahre können jedes Konzert um einen Euro besuchen.

Eine Premiere gibt es auch beim Eröffnungskonzert am 11./12. Juni in St. Florian: Shootingstar Emmanuel Tjeknavorian, der schon als Geiger bei den Stiftskonzerten auftrat, dirigiert erstmals das Bruckner Orchester. Das Festivalmotto laute "Neue Zeit(en)", sagt Gulda: "Musik hilft uns in dunklen Zeiten, die Sprachlosigkeit zu überwinden." Insgesamt werden 7200 Tickets aufgelegt, das Festivalbudget beträgt 300.000 Euro. Im Vorjahr wurden laut Hemetsberger pandemiebedingt nur 3000 Tickets abgesetzt. Der Vorverkauf beginnt am 9. Mai.

Alle Infos: stiftskonzerte.at