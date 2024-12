Neue Künstler beim Lido Sounds: Justice, Parcels und Paulwetz

Das französische Dance-Music-Duo Justice wird am 28. Juni am Urfahraner Marktgelände auftreten. Mit dabei haben die Franzosen neben ihrem Ohrwurm "D.A.N.C.E" und dem mit einem Grammy ausgezeichneten Album „Woman Worldwide“ ihre neue Scheibe "Hyperdrama".

Die in Australien gegründete und in Berlin lebende Combo "Parcels" rockt am 27. Juni am Lido Sounds, am 29. Juni ist Singer-Songwriter Paulwetz neu im Programm.

Schon länger bekannt sind weitere Actd: der exklusiver Österreich-Festivalauftritt von RAF Camora am Sonntag und Gastspiele etwa von AnnenMayKantereit, Betterov, Mira Lu Kovacs, Uche Yara, den Beatsteaks und dem Schmusechor.

Infos gibt es auf lidosounds.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper