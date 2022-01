Neue App, neue Formate: Volkskultur trotzt Corona

Kaum Proben bei Musikkapellen, Chören oder Volkstänzern, keine Konzerte, keine Feste: Die Pandemie hat auch die Volkskultur eingebremst. Doch trotz aller Unsicherheit laufen die Planungen für 2022 auf Hochtouren.

So wird gerade eine App entwickelt, um die Vereine und ihre 120.000 Mitglieder in Oberösterreich zu vernetzen. "Jeder Verband bekommt einen Bereich, um sich zu präsentieren", sagt Sandra Ohms, die das Projekt vorantreibt. Neben einem Veranstaltungskalender sind auch Tools wie ein Tonanstimmer geplant. Finanziert wird die App aus einer Sonderförderung für Kultur-Initiativen von Land und Bund.

Nach zweimaliger Verschiebung gibt es nun einen neuen Termin für das Fest der Volkskultur: 23. bis 25. September. Molln bleibe Austragungsort, bestätigt Bürgermeister Andreas Rußmann. Er will das Fest aber nicht noch einmal verschieben: "Dann soll eine andere Gemeinde zum Zug kommen." Präsentiert werden sollen die Autoren Marlen Haushofer und Otto Jungmair, beide in Molln geboren, und das für Molln typische Maultrommel-Handwerk.

Neue Formate will der Chorverband heuer ausprobieren: Neben der zweimal verschobenen Langen Nacht der Chöre in Wels am 25. Mai soll es heuer erstmals das "Singen mit Aussicht" geben, das Wandern mit Singen verbindet, zum Beispiel am 21. Juli im Steinbrecherhaus Perg. Der Blasmusikverband plant ein Orchesterwertungsspiel bei der Musikmesse in Ried im Mai, nachdem der im OÖN-Forum geplante Dirigententag am Wochenende abgesagt werden musste.

Personelle Einschnitte gibt es im Volksliedwerk: Präsidentin Elisabeth Freundlinger und Obfrau Christa Bumberger-Pauska legen ihre Funktionen bei der Generalversammlung am 9. Februar nieder. "Es soll einen Generationswechsel geben", sagt Freundlinger, ohne Nachfolgekandidaten zu nennen. Nur so viel: Die Nachfolge soll deutlich jünger und eine Frau sein, was den Schluss nahelegt, dass Sandra Ohms, reges Vorstandsmitglied, eine tragende Funktion erhalten könnte.

70 Jahre feiert heuer der Amateur-Theaterverband mit mehreren "Theaterkirtagen" (u.a. am 9. April in Linz). Der Stelzhamerbund schreibt im Herbst anlässlich des 220. Geburtstages von Franz Stelzhamer einen Wettbewerb für Mundartprosatexte aus.

Doch nicht überall ist die Stimmung so rosig. Manche Funktionäre fürchten, dass sich einige Vereine nach Corona auflösen könnten. Herbert Scheiböck, Präsident des Forums Volkskultur, blickt dennoch nach vorn: "Die Volkskultur lebt von der Gemeinschaft. Wir hoffen, dass das bald wieder möglich ist."