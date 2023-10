Neu im Kino: "Die Mittagsfrau" von Barbar Albert

Helene (Mala Emde) kämpft in der Nachkriegszeit um ein selbstbestimmtes Leben.

Julia Francks Roman "Die Mittagsfrau" ist ein gewichtiges Dokument über die deutsche Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Wiener Regisseurin Barbara Albert ("Licht") hat nun die fiktive Biografie der Helene Würsich verfilmt. Im Zentrum der "Mittagsfrau" steht Helene (Mala Emde), die anfangs "Engelchen" genannte junge Frau aus der deutschen Provinz. Mit ihrer Schwester Martha (Liliane Amuat) wächst sie bei ihrer psychisch gestörten Mutter auf, die zu keiner Empathie fähig ist. Der Erste Weltkrieg ist geschlagen, die Würfel sind gefallen.

Doch für die intelligente Helene, die Ärztin werden möchte, scheint die Welt dennoch offenzustehen. Mit Martha flieht sie in die vibrierende Metropole Berlin zur Tante und genießt die goldenen 20er. Die schüchterne Landmaus wird zur flamboyanten Großstadtpflanze und verliebt sich in den sensiblen Literaturstudenten Karl (der Südtiroler Shootingstar Thomas Prenn). Doch Karl stirbt, und die Nazizeit wirft ihre ersten Schatten voraus.

Zeitsprung. Helenes Traum, Ärztin zu werden, ist der Arbeit als Krankenschwester gewichen. Der notwendige "Ariernachweis" schwebt als Damoklesschwert über der von einer jüdischen Mutter Abstammenden. Da trifft sie im Spital den Soldaten Wilhelm (Max von der Groeben). Obgleich mit den Nazis sympathisierend, besorgt er ihr falsche Papiere. Helene heiratet ihn, auch wenn sie seine Gefühle nicht erwidert. Sie wandelt ihre Identität endgültig. Aus der lebenshungrigen, intellektuellen Helene wird die Hausfrau Alice. Helene/Alice ist jedoch weiterhin stark, als Wilhelm sie und das Baby verlässt.

Albert fokussiert die in mehrere Charaktere ausufernde Romanvorlage ganz auf Helene. Sie wird zur Metapher auf die deutsche Gesellschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Man hat sich verloren und vergessen. Das Verdienst der Filmemacherin, die auch als Co-Autorin das Drehbuch mitverfasste, ist dabei, keine einfache Schwarz-Weiß-Zeichnung zu betreiben. Die Figuren werden in ihren Ambivalenzen, ihrer Vielschichtigkeit geschildert. Auf dieser Basis reicht "Die Mittagsfrau" über die reine Parabel hinaus und nimmt auch menschlich für ihre Protagonisten ein. (APA)

"Die Mittagsfrau": 142 Min.,

R.: Barbara Albert, jetzt im Kino, Bewertung: Fünf von sechs Sternen

