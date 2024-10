Neu im Kino: Die 87-Jährige, die im Jaguar-Coupé nicht auf die Bremse steigt

Es soll ihr allerletzter Film sein. Doch selbst wenn die 87 Jahre alte Christine Ostermayer in "80 Plus" ihren finalen Auftritt im Bewegtbild hat, wird die Wienerin Teil eines neuen Kapitels gewesen sein. Bei der Regiearbeit des Duos Sabine Hiebler und Gerhard Ertl, die Ostermayer schon so wunderbar im Liebesfilm "Anfang 80" (2011) neben Karl Merkatz (1930–2022) inszeniert haben, handelt es sich um ein Roadmovie. Und hier fahren Ostermayer und ihre Filmpartnerin Margarethe Tiesel