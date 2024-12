Neu im Kino: Der Prolet und der Schnösel, die spielend zueinander finden

Ein großer Dirigent, der nach einem Schicksalsschlag in ein Provinznest kommt und seine Bestimmung darin findet, eine Blasmusikkapelle auf Vordermann zu bringen: Dieses Schema erinnert Filmkenner etwas an Kay Pollaks "Wie im Himmel" (2004). Tatsächlich folgt das Drama "Die leisen und die großen Töne" diesem Konzept. Dennoch ist das bezaubernde Werk, das in Frankreich bereits ein Millionenpublikum erreicht hat, originell und berührend.