Neu im Kino: "Anselm  Das Rauschen der Zeit" über Anselm Kiefer

Der Künstler Anselm Kiefer bei der Arbeit in seinem Atelier in Barjac

Einer der bedeutendsten deutschen Regisseure umkreist einen der bedeutendsten deutschen Künstler: Wim Wenders hat sich Anselm Kiefer und dessen Philosophie genährt. Der 78-jährige Filmemacher erzählt in seinem Dokumentaressay nicht die Vita des ebenfalls 78-jährigen Malers nach, der diese Saison den Eisernen Vorhang in der Wiener Staatsoper gestaltet, sondern hat über zwei Jahre ein eigenständige Kunstwerk geschaffen. Am Anfang stehen Kiefers Skulpture in seinem 40 Hektar umfassenden Ateliergelände im südfranzösischen Barjac.

Die Kunst bleibt das Gerüst des Films. Kiefer wird gezeigt, wie er den gigantischen Formaten mit dem Flammenwerfer zu Leibe rückt. Dennoch belässt es Wenders bei dem – wie schon "Pina" – in 3D gedrehten Film nicht bei reiner Kunstnabelschau. "Das Rauschen der Zeit" ist ein überbordendes Potpourri aus dokumentarischen Aufnahmen der Jetztzeit, Spielszenen der Vergangenheit mit Kiefers Sohn als dessen Alter Ego. Die zutiefst in der Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit verhaftete Arbeit Kiefers wird deutlich, wenn Paul Celans selbst eingesprochene "Todesfuge" zu hören ist. Wer bei all dem tatsächlich kaum zu Wort kommt, ist Anselm Kiefer selbst. (APA)

"Anselm – das Rauschen der Zeit", 94 Min., R.: Wim Wenders, jetzt im Kino HHHHII

