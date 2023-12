Mahershala Ali, Myha’la Herrold, Julia Roberts und Ethan Hawke (v.l.) in „Leave the World Behind“

Der Zeitpunkt für einen Wochenendausflug könnte nicht besser sein: Gerade als das New Yorker Paar Amanda (Julia Roberts) und Clay (Ethan Hawke) mit den Kindern die Metropole in Richtung einer gemieteten Villa verlässt, bricht im Endzeit-Thriller „Leave the World Behind“ (neu auf Netflix) das Chaos aus.