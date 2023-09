Netrebko klagt New Yorker Oper

Anna Netrebko (51) – am Mittwoch im Wiener Konzerthaus in einer konzertanten "Traviata" zu erleben – klagt die New Yorker Metropolitan Opera (Met) in Zusammenhang mit im Jahr 2022 abgesagten Auftritten: In einer im US-Gerichtsregister veröffentlichten Klageschrift wirft sie der Met Diskriminierung wegen ihrer Herkunft und ihres Geschlechts vor und distanziert sich von Wladimir Putin. Die russisch-österreichische Doppelstaatsbürgerin beschuldigt die Leitung der Met, den Abbruch einer 20-jährigen Vertragsbeziehung zu einer "russischen Diva" und "herrschenden Primadonna" für eine antirussische Werbekampagne und zur Positionierung als Unterstützer der Ukraine instrumentalisiert zu haben. In Zusammenhang mit ihren Verträgen verlange sie eine Entschädigung von 360.000 Dollar (332.000 Euro).

