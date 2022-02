Netrebko: "Ich möchte, dass dieser Krieg aufhört"

"Ich bin gegen diesen Krieg. Ich bin Russin und liebe mein Land, aber ich habe viele Freunde in der Ukraine, und der Schmerz und das Leiden brechen mir das Herz. Ich möchte, dass dieser Krieg aufhört und alle Leute in Frieden leben können. Das hoffe ich und dafür bete ich." Mit diesem Statement hat sich die österreichisch-russische Starsängerin Anna Netrebko am Samstag via Instagram zum ersten Mal zur russischen Invasion in der Ukraine zu Wort gemeldet.

"Brauchte Zeit zum Nachdenken"

Netrebkos Ehemann, der aserbaidschanische Tenor Yusif Eyvazov, veröffentlichte eine fast wortgleiche Erklärung auf Instagram. Beide betonen, sie hätten sich vor ihrer Stellungnahme Zeit genommen, weil die Situation zu ernst sei, "um sie zu kommentieren, ohne wirklich darüber nachzudenken".

Netrebko und Eyvazov wandten sich zugleich dagegen, "Künstler oder irgendeine öffentliche Person zu zwingen, ihre politischen Ansichten öffentlich zu machen und ihr Vaterland zu beschimpfen". Dies sollte eine freie Entscheidung sein. "Ich bin keine politische Person", erklärte Netrebko. "Ich bin Künstlerin, und mein Ziel ist es, über politische Unterschiede hinweg zu vereinen."

Im Vorjahr hatte die Sopranistin, die auch in Wien lebt, mit einer Gala im Kremlpalast in Moskau ihren 50. Geburtstag gefeiert. Dabei verlas Kremlsprecher Dmitri Peskow Glückwünsche des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Zuletzt hatte sich im Westen eine Diskussion um bekanntermaßen putinfreundliche Künstlerinnen und Künstler entspannt. So luden die Wiener Philharmoniker den Chef des Mariinsky Theaters, Valery Gergiev, von einer Konzertserie in New York aus, in München droht er seinen Posten als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker zu verlieren.