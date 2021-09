Netflix verrät seine erfolgreichsten Filme und Serien

82 Millionen Netflix-Profile hätten "Bridgerton" in den ersten 28 Tagen nach Veröffentlichung angeklickt und mindestens zwei Minuten lang angeschaut – mehr als jede andere Serie auf der Plattform. Diese und weitere Zahlen nannte Netflix-Chef Ted Sarandos bei einer Konferenz in Los Angeles – und gab damit einen seltenen Einblick in die sonst geheim gehaltenen Netflix-Zuschauerzahlen. Auf den Plätzen finden sich "Tiger King", "Emily in Paris" und "Stranger Things".

Bei den Filmen landeten "Bird Box" sowie "Tyler Rake: Extraction" auf den ersten beiden Plätzen. "Wir versuchen, transparenter mit den Künstlern und dem Markt umzugehen", sagte Sarandos. Derzeit sei die südkoreanische Dramaserie "Squid Game" auf dem Vormarsch.