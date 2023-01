Netflix-Serie "1899" geht nicht weiter

"Wir hätten liebend gern diese unglaubliche Reise mit einer zweiten und dritten Staffel beendet, so wie mit 'Dark'", schrieben Jantje Friese und Baran bo Odar auf Englisch in einem Instagram-Post vom Montag. "Aber manchmal entwickeln sich die Dinge eben nicht wie geplant. So ist das Leben." Mehrere Medien hatten über das Serien-Aus berichtet. Von Netflix lag zunächst kein Statement dazu vor.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

In acht Episoden erzählt "1899" von den rätselhaften Geschehnissen während der Fahrt eines Schiffs von London nach New York. Die Serie der "Dark"-Macher wurde in Berlin Babelsberg produziert und war am 17. November veröffentlicht worden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper