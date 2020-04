Netflix profitiert stark von Corona

Der Streaming-Anbieter Netflix profitiert von den weltweiten Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen stark. Zudem hat der Streaming-Marktführer mit der Doku-Serie "Tiger King" zuletzt auch noch einen großen viralen Hit gelandet. Der 1997 im kalifornischen Los Gatos gegründete Konzern befindet sich auf einer der größten Erfolgswellen seiner Unternehmensgeschichte.

An der Börse hat die Aktie von Netflix – bei einem allgemeinen Kurssturz – in diesem Jahr schon um mehr 36 Prozent zugelegt und zuletzt Rekordmarken erzielt. Mit einem Börsenwert von knapp 195 Milliarden Dollar wurde sogar der US-Unterhaltungsriese Walt Disney überholt, der im Winter noch doppelt so viel wert war wie Netflix. Netflix ist mit rund 167 Millionen Abonnenten der Krösus im immer stärker werdenden Segment der Streaming-Anbieter wie Amazon Prime oder Disney+ oder dem Bezahlsender Sky. Im ersten Quartal sollen weitere sieben Millionen Neukunden dazugekommen sein.

Der perspektivisch gesehen größte Rivale, Disney+, wächst zwar ebenfalls stark – vorletzte Woche erst gab man bekannt, nur fünf Monate nach dem Start bereits 50 Millionen zahlende Abonnenten zu haben. Disney lockt mit günstigen Aktionspreisen und beliebten Produktionen wie der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian".

Dennoch bleibt der Abstand zu Netflix vorerst groß. Denn anders als Disney hat Netflix bislang zudem keine anderen Geschäftsfelder wie Themenparks oder Kreuzfahrten, die unter der Corona-Krise leiden. "Die Stay-at-home-Ära dürfte sowohl kurz- als auch langfristige Vorteile für Netflix haben", so eine Analyse des Investmenthauses Bernstein.