Netflix’ Jagd nach Trittbrettseher bringt Kundenplus

In der Nacht auf Donnerstag veröffentlichte der US-Streamingdienst Netflix seine Bilanz für das dritte Quartal 2023. Es war eine Veröffentlichung, die von großen Fragen begleitet wurde: Haben die neuen Strategien des Streaming-Pioniers gegriffen, sprich die neuere, günstigere Abo-Variante mit Werbung und das Abdrehen gemeinsam genutzter Netflix-Profile, die nur einer zahlte, aber viele verwendeten?

Die Zahlen sieht man seitens des Konzerns als eindeutiges Ja. Der Umsatz von Netflix betrug im heurigen dritten Quartal (Q3) netto rund 8,54 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 entspricht das einer Steigerung von 0,3 Milliarden US-Dollar und im Vergleich zum dritten Quartal 2022 einer um 0,68 Mrd.

Die Zahl der Neukunden im dritten Quartal 2023 stieg um 8,76 Millionen Abonnenten auf 247,15 Millionen zahlende Kunden weltweit.

Man denkt sogar an höhere Preise

Netflix geht seit dem Sommer auch in Österreich dagegen vor, dass Nutzer einen Account über einen Haushalt hinaus teilen. Entweder zahlen die Mitbenutzer für ein eigenes Konto oder der Profil-Inhaber fügt sie für 4,99 Euro im Monat als Zusatzmitglied hinzu. Diese Rechnung scheint nun aufzugehen – trotz des schwierigen Umfelds in einem global massiv umkämpften und mit einer Vielzahl von Anbieten überschwemmten Markt.

Das günstigere Abo mit Werbung wurde zur zündenden Idee und zum großen Anreiz: In den Ländern, wo es verfügbar ist – in Österreich ist das (noch) nicht der Fall – entscheiden sich 30 Prozent der Neukunden dafür. Die Zahl der Kunden mit Werbe-Abo stieg binnen drei Monaten um insgesamt 70 Prozent. Wie es gestern Abend hieß, fühlt man sich aufgrund des aktuellen Erfolgs so sicher, dass man an Preiserhöhungen denke. Betroffen seien Abo-Modelle in den USA, Frankreich und Kanada, die neu abgeschlossen werden.

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller