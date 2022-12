Netflix-Hit "Wednesday": Wie das "Eiskalte Händchen" zum Leben erwacht

Nach gerade einmal zwölf Tagen ist "Wednesday" in den Club der fünf erfolgreichsten Netflix-Serien der Geschichte eingestiegen. Die Serie mit Jenna Ortega (20) in der Hauptrolle der gleichnamigen Tochter der Addams Family schickt sich an, die meistgesehene überhaupt zu werden.

Wird "Eiskaltes Händchen" wirklich von einem Menschen gespielt?

In der von Netflix und Tim Burton produzierten Serie wird das schaurige Leben der Tochter der Addams Family beleuchtet. Die Hauptfigur wird von einer lebenden abgetrennten Hand begleitet, auf Deutsch "Eiskaltes Händchen" genannt (Original: "Thing"). Aktuelle Fotos vom Set zeigen, wie das "Eiskalte Händchen" zum Leben erweckt wird.

Bild: Netflix

Dahinter steckt der aus Rumänien stammende Magier, Illusionist und Schauspieler Victor Dorobantu, der seine Hand einsetzt. Lediglich das Handgelenk besteht aus einer Art Prothese, die Finger sind – abgesehen von den Narben – echt. Beim Drehen steckt Dorobantu in einem blauen Ganzkörperanzug, um später für Zuschauer nicht sichtbar zu sein.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

In einem Interview mit "Entertainment Tonight" verriet Dorobantu, dass er sich akribisch auf seine Rolle vorbereiten musste. "Es war wirklich schwierig, da ich Emotionen durch eine einfache Hand transportieren musste“, sagte der Schauspieler. "Und trotzdem hat Eiskaltes Händchen einen so großen Charakter“, so Dorobantu.

Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen von "Wednesday":

Bildergalerie: Hinter den Kulissen der Netflix-Hitserie "Wednesday" (Foto: Netflix) Bild 1/20 Galerie ansehen

Von mehr als 110 Millionen Haushalten gestreamt

Mit weiteren 411,3 Millionen gestreamten Stunden in der vergangenen Woche (28. November bis 4. Dezember) zählt Netflix für den am 23. November gestarteten Achtteiler schon insgesamt 752,5 Millionen Streaming-Stunden. Das geht aus den dienstags publik gemachten Wochen-Hitlisten des Streamingdienstes hervor.

Vor "Wednesday", die nicht mal 14 Tage online verfügbar ist, stehen jetzt nur noch die südkoreanische Serie "Squid Game", die 2021 in ihren ersten 28 Tagen (andere Zahlen gibt der Streamingdienst nicht heraus) auf gut 1,65 Milliarden Stunden kam, sowie die 4. Staffel von "Stranger Things" (1,35 Milliarden Stunden), "Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" (856,2 Millionen Stunden) und Staffel 5 von "Haus des Geldes" (792,2 Millionen Stunden).

Wenn man die Zahl der gestreamten Stunden durch die Länge der Serie teilt (6,8 Stunden), haben schon mehr als 110 Millionen Haushalte weltweit die Serie "Wednesday" gestreamt.

Zum Kult entwickelte sich insbesondere in den letzten Tagen ein Tanz der Hauptdarstellerin, der viral ging in Netzwerken wie Tiktok (#wednesdaydance).

Mehr zum Thema Kultur Rekordstart für Netflix-Serie "Wednesday"- nicht zuletzt wegen dieser Tanzszene In gerade einmal fünf Tagen haben laut Netflix mehr als 50 Millionen Haushalte die neue Fantasy-Serie "Wednesday" mit Jenna Ortega (20) in der ... Rekordstart für Netflix-Serie "Wednesday"- nicht zuletzt wegen dieser Tanzszene

Blick ins Kastl Blick ins Kastl Wednesday Eine furiose Frauenfigur im mutlosen Genre-Mix von Nora Bruckmüller Wednesday

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper