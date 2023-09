Netflix-Doku über Terrorist empört Opfer

Nachdem der österreichische Regisseur Ulrich Seidl im Vorjahr mit seinem Pädophilie-Film "Sparta" auf dem Festival in der nordspanischen Küstenstadt für Aufruhr sorgte, ist es in diesem Jahr der Netflix-Dokumentarfilm "No me llame Ternera" ("Nenn mich nicht Ternera").

Es handelt sich um ein Interview mit dem langjährigen und derzeit in Frankreich in Haft sitzenden ETA-Anführer Josu Urrutikoetxea, alias Ternera ("Das Kalb"). Er war lange Zeit der politische Kopf der Terrororganisation ETA, die im Kampf für ein unabhängiges Baskenland über 800 Menschen tötete. 2019 wurde er in Frankreich gefasst. Bis Jänner soll er an Spanien ausgeliefert werden, um ihn für den Mord an elf Personen zu verurteilen.

Brief an Festivalleitung

Über 500 Persönlichkeiten und Opfer haben sich nun in einem offenen Brief an die Festivalleitung gewendet, um den Dokumentarfilm aus dem Programm zu nehmen. Ihr Argument: "Dieser Dokumentarfilm ist Teil des Beschönigungsprozesses der ETA". Es handle sich um eine "rechtfertigende und verharmlosende Geschichte, die Mörder und Komplizen, Opfer und Widerstandskämpfer auf die gleiche Ebene stellt", heißt es in dem Schreiben. Das Festival gebe einem verurteilten Mörder und Terroristen eine Plattform, um die Terrorbande weißzuwaschen.

Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören neben bekannten Journalisten und ETA-Opfern auch Kulturschaffende wie der spanische Philosoph Fernando Savater oder der durch seinen ETA-Roman "Patria" ("Vaterland") auch in Österreich bekannte baskische Schriftsteller Fernando Aramburu. Nächste Woche Freitag soll die Doku zum Festivalbeginn ihre Weltpremiere in San Sebastian feiern. Festivaldirektor José Luis Rebordinos weigerte sich, dem Anliegen des offenen Protestbriefs zu folgen.

"Die ETA ist für mich eine faschistische und mörderische Bande. Wenn ich denken würde, dass der Film die ETA beschönigt, würde ich ihn natürlich nicht zeigen", stellte Rebordinos in einer offiziellen Antwort klar. Er könnte jedoch auch nicht verstehen, wie die Unterzeichner sagen können, der Film glorifiziere die ETA, ohne ihn überhaupt gesehen zu haben.

Etwas Ähnliches passierte auch im vergangenen Jahr mit dem Festivalbeitrag von Ulrich Seidl. Weder war der Inhalt von "Sparta" bekannt, noch gab es eine Klärung zu den Vorwürfen über die Drehumstände. Letztlich blieb der österreichische Filmregisseur der Europapremiere von "Sparta" in San Sebastian fern. Indirekt war die Polemik allerdings auch gleichzeitig die beste Werbung für den Film. So dürfte die ETA-Doku nach dem Festival vor allem in Spanien wohl zu den meistgesehenen Filmen auf Netflix werden.

