Nestroys "Talisman" in Enns: Eine Perücke narrt die Welt

Sehr geschickt geht das Theater im Hof in Enns den viel gespielten Klassiker an: Dramaturgin Iris Harter vertraut ohne große Änderungen auf Nestroys mit Wortspielen und Andeutungen gespickte Sprache, Eigenständigkeit gewinnt man durch die Musik von Hans Wagner, eine hervorragende Mischung aus Couplets und Rocksongs. Bei der Premiere am Freitagabend am neuen Spielort im Hof des Stadtmuseums Lauriacum am Stadtplatz gab es langen Applaus des Publikums.