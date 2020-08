Wo immer Gabriele Susanne Kerner in den vergangenen vier Jahrzehnten aufgetreten ist, hat sie als Nena mit markant hoher Stimme und entfesselter Körperlichkeit auf der Bühne begeistert. So auch am Sonntag auf dem Rathausplatz in Gmunden. Die Agilität der 60-Jährigen und die jugendliche Stimme, mit der sie ihr Repertoire zum Besten gibt, sind bewunderns- und bemerkenswert und immer authentisch.